Verso Carrarese-Pescara, le parole di mister Toto’ Di Natale

CARRARA-Manca poco all’esordio casalingo stagionale della Carrarese 2021/22 targata Toto’ Di Natale. Match dello Stadio dei Marmi in programma domani alle ore 17.30. Tra azzurri ed adriatici solo due precedenti e precisamente nel torneo di serie C 1949/50. Il 6 novembre 1949: Pescara-Carrarese 2-0. Il 2 aprile 1950 alla Fossa: Carrarese-Pescara 2-0.

Le parole di mister Di Natale.

“Le partite vivono di momenti, alcuni aspetti di gestione della gara di Pontedera non mi hanno soddisfatto ed infatti ho chiesto ai ragazzi, soprattutto, di non partire ad handicap nell’approccio alla gara scacciando timori e giocando con il massimo grado di convinzione da subito. A maggior ragione, regalare minuti al Pescara puo’ diventare estremamente pericoloso e compromettere la partita. Non possiamo permetterci di farci male da soli.

Il Pescara ha ambizione, qualita’ collettiva ed individuale ed inoltre e’ costruita per giocare ed attaccare. Gli abruzzesi sono i favoriti o quasi per la vittoria del campionato e domenica saranno pronti ad una grande partita. La Carrarese ha le chiavi tecniche e tattiche per far male agli avversari, occorre essere sul pezzo per impensierire gli avversari. A Pontedera come a Imola siamo mancati un poco nell’atteggiamento collettivo e non a livello di uomini. Ovviamente la settimana e’ stata importante per avere conferma che posso contare su una buona rosa e per tutti ci saranno possibilita’, nessuno ha il posto assicurato e per tutti vi e’ la prospettiva di essere titolari impegnandosi e spiccando in allenamento. Nel calcio di oggi i cambi sono determinanti per cui dall’inizio o a gara in corso voglio sfruttare le risorse a nostra disposizone.”