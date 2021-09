La Massese fa suo un giovane centrocampista classe 2002

Un nuovo innesto per la Massese di mister Gassani che potrà contar da oggi sulle prestazioni del centrocampista senegalese classe 2002 Modou Fall proveniente dall’Entella dopo una parentesi in serie D col Seravezza.

Il comunicato del club zebrato.

“L’U.S. Massese 1919 comunica di aver acquisito in data odierna le prestazioni dell’estero Modou Fall classe 2002, giocatore che ha militato nel settore giovanile dell’Entella Chiavari facendo tutta la trafila dall’under 15, 16, 17 con una parentesi in serie D nel Seravezza Pozzi Calcio per poi ritornare nella primavera ligure. Il giovane Modou sarà a disposizione del mister già per l’allenamento di domenica mattina.

Benvenuto Modou nella famiglia bianconera.”