Amichevoli precampionato, bel test tra Romagnano e Virtus (3-1)

MASSA- Un buon test per entrambe le formazioni quello giocato sabato 3 settembre al “Raffi” di Romagnano tra gli amaranto di mister Alberti e la Virtus Marina di Massa di Ravecca. Una gara iniziata con un modesto ritmo, causa gli importanti carichi di lavoro di metà preparazione, cresciuto poi col passare dei minuti fino a divertire il buon numero di spettatori. Alla fine vince il Romagnano 3-1 dopo un primo tempo equilibrato chiuso sull’1-1 (in avanti la Virtus con il rigore di Nardini N. e Giulianelli che ristabilisce la parità approfittando di una palla vagante in area) e una ripresa nella quale i locali hanno allungato grazie alle reti di Ceccarelli e Bertelloni.

Alberti ha schierato il consolidato 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Costa, Giulianelli e Ceccarelli, assente il top player Del Nero per motivi di lavoro, mentre Ravecca ha proposto un ambizioso 3-4-3 che, nonostante i molti giovani in campo, ha soddisfatto per compattezza ed organizzazione (in evidenza i due Nardini, Diouf e Lazzini).

Formazioni inziali:

Romagnano: Cima, Nardini, Bevilacqua, Di Benedetti, Perinelli, Monaco, Canesi, Dell’Amico, Costa, Giulianelli, Ceccarelli.

Virtus Marina di Massa: Conti, Andreazzoli, Della Tommasina, Nardini S., Ibba, Lazzini, Magnani, Pisani, Turini, Nardini N., Diouf.