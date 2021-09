Trofeo Under 19 “Never give up”, vincono Atletico Carrara, Ricortola e Seravezza

FOSSONE- Si è alzato il sipario del torneo riservato alla categoria Juniores del I Trofeo “Never give up”, manifestazione giunta alla seconda edizione, organizzata dal Don Bosco Fossone e in svolgimento presso l’impianto carrarino “Duilio Boni” che racchiude tutte le categorie fino ai ai Primi Calci leva 2014. Nel girone dedicato alla Juniores sono otto i club partecipanti, quattro della provincia di Massa Carrara, due della limitrofa Liguria e due appartenenti alla lucchesia. Le otto compagini suddivise in due raggruppamenti sono Atletico Carrara, Canaletto Sepor, Don Bosco Fossone e Ricortola per il girone A; Fezzanese, Romagnano, Seravezza Pozzi e Real Forte Querceta per il Girone B.

La gara inaugurale relativa al girone A è stata vinta dall’Atletico Carrara di mister Emiliano Bertelloni con un poker di gol ai locali di mister Gianluca Cia, le reti tutte nella prima frazione di gioco con Nicolò Ravenna e Zacaria Latif che mette a referto una tripletta.

Nel secondo match successo in rimonta del Ricortola sui liguri del Canaletto Sepor: doppio vantaggio dei canarini nella prima parte del primo tempo con Filippo Rossi e il giovane Elia Maccarone (classe 2005). Prima del riposo accorciano i nero verdi con Paco Bertelloni che si ripete ad inizio ripresa dagli undici metri riequilibrando le sorti. Allo scadere del match gol vittoria dell’esterno Tommaso Tesconi, punto contestato dai liguri per una presunta posizione di fuorigioco. In precedenza il neo entrato spezzino Luca Caneri vedeva respingere la sua conclusione dalla parte bassa del palo a portiere battuto.

Nel Girone B il Seravezza Pozzi vince di misura contro la Fezzanese, match tra due ottime compagini, i lucchesi iscritti al campionato nazionale mentre i fezzanotti a quello regionale di Eccellenza. Match giocato con tanta intensità, apparsa in palla la formazione di mister Cristiano Rolla nel primo tempo, da segnalare un gol annullato per i liguri a Gabriele Lunghi con una imponente incornata sotto misura. Mentre i verde azzurro di mister Massimiliano Incerti più propositivi nella ripresa trovano il gol dei tre punti con il subentrato Valentino Toso direttamente su calcio di punizione dal vertice dell’area.

Classifica Girone A: Atletico Carrara e Ricortola 3, Canaletto, Don Bosco Fossone 0

Classifica Girone B: Seravezza Pozzi 3, Fezzanese, Real Forte Querceta e Romagnano 0.

Atl.Carrara-Don Bosco Fossone 4-0

Atl.Carrara : Pellegrini, Musso, Del Giudice, Badscherini, Bardacci, Ravenna, Moruzzi, Guidi, Patane, Latif,Castellini(entrati Maggiani, Hernandez,Franchini, Pezzica, Cia, Ciardi) All. Bertelloni

D.B.Fossone : Pagani, Cannea Federico, Orlandi, Musto, Castagnoli, Marinari Alessandro, Petacco, Giannetti, Cannea Michele,Mallegni, Scapinelli ( a disp. Dagostinis, Venturini, Marinari Diego, Cappelli, Rossi, Landi, Binelli, Valsega) All. Cia

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : Nicolò Ravenna e Zacaria Latif (3)

Canaletto-Ricortola 2-3

Canaletto : Castagnoli, Papacchioli, Brozzi, Di Valentino,Rossi, Barilari, De Jesus, Fiorini, Ciccarello, Prina, Maccarone( Battini, Vanni, Caneri, Carnovale, Campioli) All. Sparvieri

Ricortola : Mosti,Ferrari, Tesconi, Bracia, Cuturi,Antonioli, Berti, Pintore, Badiali, Bertelloni, Maggiani( a disp.Lazzini, Bellini, Pugnana, Dini, Sermattei, Musso) All. Albinoiu

Arbitro : Khali di Carrara

Marcatori : 20’Rossi, 24’ Maccarone, 36’ Bertelloni, 18’st. Bertelloni(rig.), 40’ Tesconi

Seravezza-Fezzanese 1-0

Seravezza: Sacchelli, Del Percio, Ratti, Barducci, Magistrelli, Maffei, Simonelli, Marchini, Parmigiani Ricci, Sancredi ( a disp. Ontario, Toso, Canedoli, Lenzi, Lorieri, Muracchioli, Palagi) All. Incerti

Fezzanese: Andreoli Mattia, Gaboardi, Stradini, Lertola, Andreoli Tommaso, Tartarini, Bouhrame, Maggiari,Lunghi, Passeri, Fiori( a disp. Rossi, Fazio, Scirocco, Di Martino, Giuliano, D’ippolito, Giannini, Sciuti, Fabrello) All. Rolla

Arbitro : Fatticcioni di Carrara

Marcatore : 17’ st. Toso

Il girone della Juniores ritorna in campo domenica 5 settembre con il seguente programma gare :

Girone B ore 20,00 Fezzanese- Real Forte Querceta

Girone A ore 21,30 Canaletto Sepor- Atletico Carrara dei Marmi