Atletico Carrara, mister Dati: “Fatti innesti mirati per migliorare la squadra”

CARRARA- E’ ripartita l’avventura dell’Atletico Carrara dei Marmi che si sta allenando duramente in vista del campionato di Seconda Categoria, in partenza con i primi giorni di ottobre. Al timone della squadra marmifera rivedremo il confermatissimo Michele Dati, ormai da molti anni nella famiglia del direttore generale Sergio Bigarani. L’ex attaccante dal destro micidiale è soddisfatto della campagna acquisti fatta dall’esperto ds Andrea Polidori, importante innesto nello staff tecnico.

Mister Dati, di nuovo te al timone dell’Atletico Carrara, sei pronto per ripartire? “Questi mesi lontano dal calcio sono stati una brutta parentesi e più volte ho pensato che sarebbe stata dura ripartire come prima. Ora però la speranza è di poter cominciare e terminare una stagione intera, confidando anche sul fatto che con i vaccini possiamo avere una copertura tale da poterci permettere di tornare a una vita quasi normale”.

Il gruppo dello scorso anno è rimasto in toto? “Il gruppo è stato riconfermato in toto, tranne due giocatori che per motivi lavorativi quest’anno dovranno fermarsi. Un gruppo che in questi anni con me alla guida si è comportato in modo esemplare sia dentro che fuori dal campo”.

Ci sono dei nuovi arrivi? “Sono stati fatti innesti mirati per migliorare la squadra con fine di provare a far meglio rispetto agli anni precedenti. Tutto questo anche grazie all’arrivo di un nuovo Ds e mio amico Andrea Polidori, ultimi due anni direttore sportivo del Sarzana 1906, dove è riuscito nell’impresa di vincere subito il campionato di seconda categoria e l’anno dopo arrivare alla finale dei playoff in Prima. Sono arrivati a completare il gruppo i giocatori Luca Pegottu, Elia Luzzoli, Luca Orlandi, Nicola Venturini e Pablo Ausili, tutti giocatori che sono convinto potranno darci una grossa mano durante la stagione!