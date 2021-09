Lunigiana Summer Cup, Filattierese di misura sul Monti

E’ andata in scena la prima giornata della “Lunigiana Sammer cup”, kermesse del calcio lunigianese organizzata dalla Gsd Pontremolese 1919 e dall’A.s.d. Mulazzo in svolgimento presso i due campi sportivi “Lunezia” di Pontremoli e “Calani” di Groppoli. Manifestazione a carattere “amichevole” per rodare le sette compagni lunigianesi partecipanti dall’Eccellenza alla Seconda Categoria in vista della prossima stagione sportiva, quella del dopo covid. Nel girone B, con Serricciolo, Mulazzo e Monzone partecipa anche la compagine giovanile della Primavera 3 della Carrarese Calcio.

Nella giornata inaugurale si è svolta una sola partita tra l’ambiziosa Filattierese e il Monti, l’altra gara a calendario tra gli azzurri della Pontremolese e l’Atletico Podenzana è stata posticipata a domenica 5 settembre.

Il primo derby della stagione di fronte a tanti addetti ai lavori, tra i quali anche il delegato regionale FIGC Andrea Antonioli, è andato a favore dei giallo verdi di mister Augusto Secchiari, con l’unico sigillo del match realizzato dal neo entrato Matteo Herta nella parte finale della ripresa. Confronto nel quale ha regnato l’equilibrio con i dragoni di mister Fabiano Centofanti che nonostante la sconfitta non hanno per nulla sfigurato.

Due sicuri protagonisti dell’imminente stagione, quali l’allenatore Augusto Secchiari e il nuovo direttore sportivo “veneliese” Andrea Bartolini fanno il punto della situazione:

“Per quanto riguarda la gara – associa il tecnico di Gragnana – e’ stata la prima uscita con qualche giocatore che ho visto per la prima volta, in campo abbiamo riscontrato alcune difficoltà, il che in questo momento della preparazione e’ normale specialmente quella dell’amalgama tra giocatori e reparti. Non avendo più a disposizione due giocatori a mio avviso importanti come Surace e Pierami abbiamo perso in fisicita’. Sono arrivati sostituti con caratteristiche diverse, diciamo piu’ esperienza e qualita’, in poche parole dovremmo lavorare molto per cercare la giusta quadratura, comunque ho a disposizione un gruppo di ragazzi bravi e vogliosi di far bene”.

Più sintetico è il neo direttore sportivo del Monti, ex giocatore e mister del palcoscenico lunigianese, Andrea Bartolini: “È stata la prima partita dopo più di un anno per molti dei ragazzi in campo. Con questo voglio solo dire che la cronaca della partita passa in secondo piano, inappropriata cioè essendo agli albori della preparazione, con organici ancora da definire e defezioni per mancanza di green pass. Non posso che fare i complimenti a mister Fabiano Centofanti e ai ragazzi per l’impegno messo”.

Il tabellino della gara:

Filattierese-Monti 1-0

Filattierese: Magnani, Moscatelli, Borghetti, Manfredi, Francini, Sartini, Iorfida, Buluggiu, Balloni, Domenici, Ginesi (entrati Herta, Mori, Baldelli, Bertolini) All. Secchiari

Monti: Cavalierd’oro, Sadiq, Schiavone, Venuti, Marconi, Bellacci, Barbasini, Saisi, Giromini, Rizzi, Bartolini (Costa, Runian) All, Centofanti.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Marcatore: 61’ Herta

Il torneo riprende venerdi 3 settembre con il girone A: Stadio “Lunezia” ore 21,00 Atletico Podenzana-Filattierse; alle 22:15 Monti-Pontremolese. Domenica 5 settembre recupero gara Pontremolese-Atletico Podenzana (ore 21,)

Nei giorni sabato 4 e lunedi 6 settembre parte il Girone B che si svolge interamente nell’impianto “Calani” di Groppoli con il seguente programma gare:

Sabato 4/9 ore 20,30 Monzone-Primavera Carrarese; ore 22,00 Serricciolo-Mulazzo. Lunedi 6/9 ore 20.30, Primavera Carrarese-Serricciolo; ore 22,00 Monzone-Mulazzo.