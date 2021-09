Importante amichevole per la San Marco Avenza

AVENZA-Continua senza sosta la fase di preparazione estiva per la San Marco Avenza targata mister Giuseppe Della Bona. Il tecnico ed il suo staff stanno facendo sudare i ragazzi sul rettangolo di gioco del Paolo Deste in vista dell’inizio della stagione ufficiale di Eccellenza che partirà tra poco piu’ di due settimane con la gara di Coppa Italia che vedrà i rossoblu, detentori del titolo , ospitare la Massese di mister Gassani nella prima gara del triangolare che vede impegnata anche la Pontremolese la quale entrerà in secna la domenica successiva con una delle due avversarie determinata dal punteggio del primo match. Dopo la buona uscita del primo test amichevole disputato sabato corso alla Covetta contro la formazione ligure del Borgo Foce Magra, la San Marco aveva programmato un’altra amichevole per sabato prossimo contro il Real Forte Querceta di serie D ma quest’ultima ha ricevuto nel frattempo l’invito ad un’ulteriore amichevole con l’Empoli di serie A di mister Andreazzoli. Per non far rimanere spiazzati Doretti e compagni l’Empoli ha gentimente messo a disposizione la sua Primavera (foto Sky-Getty Images), squadra senza dubbio di alto livello se si considera tra le altre cose che è Campione d’Italia, per disputarvi un buon test di allenamento . Empoli Primavera che schiera tra gli altri anche Filippo Di Natale, classe 2003, ossia il figlio del tecnico della Carrarese nonche’ un attaccante di Carrara molto promettente appena arrivato ad Empoli dall’Inter: Luca Magazzu’ anch’egli 2003. La gara , ufficiale con terna arbitrale, è in programma alla Covetta sabato prossimo 4 settembre con fishio d’inizio alle ore 15 con biglietto d’ingresso a 5 euro.