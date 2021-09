Carrarese eSports ai blocchi di partenza

CARRARA- Mai come in questo momento gli sport elettronici si sono affiancati al calcio reale. Già da fine 2020 il presidente del Coni Giovanni Malagò ha avallato la proposta di farli entrare nella lista delle discipline sportive italiane, cosa che dovrebbe ufficializzarsi entro la fine dell’anno. Si giocano inoltre da mesi tornei e campionati ufficiali eSports di Serie A e Serie B e nel mese di giugno la Lega Pro ha lanciato il brand eSerieC, avviando un percorso di crescita dei club di Serie C, guidandoli nell’acquisizione delle competenze eSportive con il fine di far nascere un campionato parallelo esports.

Ha già intrapreso da tempo il proprio percorso di crescita Carrarese Calcio 1908 dato che con quella entrante è alla quarta stagione consecutiva che, in collaborazione con ASD Sportivamente, porta avanti il progetto Carrarese eSports. Un percorso lungimirante e ambizioso quello della società azzurra che in questi anni si è impegnata nella difficilissima modalità ProCLub 11vs11, vero simulatore del calcio reale, e che da qualche mese si sta cimentando nella più comune 1vs1, per il momento abbracciata dalle più importanti Leghe calcistiche nazionali. Il progetto esportivo è stato dunque rinnovato anche per la stagione 2021/2022 e il capitano della squadra sarà ancora il Mirko Morabito il quale si occuperà di portare avanti la modalità ProClub e di sviluppare l’uno contro uno. A breve verranno comunicati i campionati ai quali la squadra virtuale azzurra parteciperà, così come tutti i componenti della rosa.