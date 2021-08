La Carrarese saluta il ritorno in azzurro da parte del portiere Stefano Mazzini

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo, dall’Atalanta Bergamasca del calciatore Stefano Mazzini. L’estremo difensore di Crema ha gia ‘ indossato la maglia azzurra in ben 36 occasioni. Portiere affidabile e dotato di fondamentali di livello rappresenta uno dei profili, nel ruolo, piu’ affidabili nonostante la data di nascita reciti anno 1998.

Le dichiarazioni di Stefano Mazzini, dopo il nuovo approdo alla Carrarese .

“Carrara e’ un luogo speciale per me, mi sono sempre trovato bene con la società e la piazza che e’ in grado di coccolarti come poche altre. Non avro’ problemi di ambientamento e da esterno ho seguito con curiosita’ la costruzione di questa rosa che e’ ben distribuita tra calciatori esperti e giovani che sono di qualità. L’anno scorso ho avuto occasione di vedere come lavora anche Mister Di Natale e lo staff e sono convinto che sono sulla strada giusta.Il girone, sulla carta, pare piu’ competitivo rispetto al girone “A” delle scorse stagioni ma credo che ci sara’ equilibrio, non vedo l’ammazza campionato ma buone squadre con tante qualita’ e, allo stesso tempo, limiti.Domenica il Pescara sara’ un grande test, siamo consci che si possa fare una buona partita e, perché no, vincere.”