La Carrarese rafforza la difesa con l’italo-marocchino Omar Kailoti

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l’acquisizione temporanea dalla societa’ Bologna Football Club 1909 il calciatore Omar Khailoti, classe 2001. Il difensore di origine marocchine e’ uno dei gioielli del settore giovanile felsineo e stabilmente aggregato alla Prima squadra allenata da Sinisa Mihajlovic con cui ha esordito in serie A in Inter-Bologna (dic 2020). Il giocatore, difensore centrale dal fisico statutario dal piede mancino e capace di posizionarsi terzino, sempre a sinistra, in uno schieramento a quattro.

Prime parole azzurre per il neo centrale :

“Carrara e’ una piazza importante e di richiamo da ormai qualche anno e si tratta della classica opportunita’ che non puo’ sfuggire.Il mio impatto con il calcio professionistico deve avvenire nel modo piu corretto possibile e in maglia azzurra posso trovare quello che cerco. Il girone ci impone di essere davvero tosti in ogni partita, gli avversari sono titolati e gia’ il Pescara che verra’ a Carrara sara’ il banco di prova iniziale di questa stagione.Ho seguito la squadra a Pontedera e si sono comportati bene ma dobbiamo proseguire su questa strada.A livello di caratteristiche sono il classico centrale di retroguardia disposta a quattro occuppando la zona centro sinistra ed all’occorrenza il ruolo di terzino sinistro. Il mio compito e’ fermare gli avversari ma impostare l’azione dal basso e’ uno degli aspetti che cerco di sviluppare quando sono in campo,anche perché la manovra dal basso e’ una delle richieste del calcio moderno. “