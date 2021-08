Due 2011 dal Città di Massa ai professionisti

MASSA- Buone notizie dalla scuola calcio del Città di Massa: due baby calciatori appartenenti all’annata 2011 migrano verso società professionistiche, nello specifico Spezia e Carrarese. I bimbi in questione sono il portiere Tommaso Gallo che andrà nella società ligure di Serie A, e il calciatore Brando Della Maggiora, passato alla Carrarese (entrambi nella foto in compagnia di Giacomo Losignore, anch’egli trasferitosi a Carrara dal Pietrasanta).

Partenze che sono un traguardo per la società bianconera del presidente Andrea Vannucci, soddisfatta di aver formato i giovanissimi atleti: “Un grosso in bocca al lupo a tutti e due i ragazzi. Sono bravi bimbi seguiti da ottime famiglie, hanno fatto una crescita importante e si meritano tante soddisfazioni. La società Città di Massa è contenta che questi ragazzi habbiano l’opportunità di dimostrare in società professionistiche il loro valore”.