Un buon galoppo per il nuovo Romagnano targato Alberti

Un buon galoppo per il nuovo Romgnano 2021/22 di mister Alberti che si appresta ad affrontare la nuova stagione di Prima categoria. Gli amaranto, sul sintetico del Raffi, hanno ospitato sabato pomeriggio, in un allenamento congiunto la formazione ligure del San Lazzaro Lunense anch’esso in Prima categoria ma sponda Liguria. Intensità di gioco e buone trame per i massesi che hanno vinto per sei a zero mettendo in evidenza anche una buona tenuta fisica nonostante i pesanti carichi di lavoro delle ultime settimane. Questo l’undici iniziale amaranto. Cima , Di Benedetti , Nardini, Manzo , Bertelloni, Dell’Amico , Canesi, Monaco, Pedrinzani, Costa , Lombardini. A disposizione: Mulinacci, D’Adamo, Del Sarto, Bevilacqua.

Romagnano che ha in programma altre due amichevoli prima del debutto ufficiale in Coppa Toscana. Sabato prossimo sempre al Raffi alle 18.30 match amichevole cntro i cugini di Promozione della Virtus Marina di Massa mentre mercoledi 8 settembre alle 19.30 test impegnativo alla Covetta contro la San Marco di Eccellenza. Il debutto ufficiale avverrà domenica 19 settembre in casa contro il Don Bosco Fossone in un triangolare in cui è inserito anche il Serricciolo.