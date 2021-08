San Marco Avenza, al via il “XVII° Torneo Castruccio”

Dopo il grande successo della “Summer Champions League” il Paolo Deste della Covetta torna ad essere protagonista con il “Torre di Castruccio” storico torneo di calcio giovanile organizzato dalla società rossoblu e giunto quest’anno alla diciassettesima edizione. A partire da giovedi 2 settembre e per tutto il mese ogni sera squadre giovanili impegnate partite dalal categoria Juniores ai Pulcini annata 2011. Come per la Summer Champions” anche per il “Torre di Castruccio” sarà attivo al centro sportivo della Covetta il punto ristoro del Circolo San Marco Avenza.

Questi i gironi della manifestazione.

Juniores. Girone A: San Marco Avenza, Villafranchese, Romagnano. Girone B: Atletico Carrara, Academy Turano, Lido di Camaiore.

Allievi A 2005. Girone A: Levante, Atletico Carrara, Pietrasanta. Girone B: San Marco Avenza, Pontremolese, D B Spezia.

Allievi B 2006. Girone A: San Marco Avenza, Aulla Sport, D B Spezia. Girone B: Carrarese Calcio (2007), Tarros Sarzanese, Luccasette.

Giovanissimi A 2007. Girone A: Carrarese Calcio (2008), Canaletto, Academy Turano. Girone B: San Marco Avenza, Tirrenia, Luni Calcio.

Giovanissimi B 2008. Girone A: San Marco Avenza, Asd Carrarese Giovani , Tarros Sarzanese. Girone B: Carrarese Calcio (2009), Forte dei Marmi, Atletico Carrara.

Esordienti A 2009. Girone A: San Marco Avenza, Carrarese Calcio (2010), Aulla Sport. Girone B: Asd Carrarese Giovani, Levante, Forte dei Marmi.

Esordienti B 2010. Girone A: Carrarse Calcio (2011), D B Fossone, Pietrasanta. Girone B; San Marco Avenza, Asd Carrarese Giovani, Lido di Camaiore.

Pulcini 2011. Girone A; San Marco Avenza, Porcari, Camaiore. Girone B: Luccasette, D B Fossone, Pietrasanta.

Questo il programma della giornata inaugurale di giovedi 2 settembre.

Cat. Juniores. Ore 18.30: Romagnano-San Marco Avenza. Ore 20.35: Academy Turano-Atletico Carrara

Cat. Esordienti A 2009. Ore 18.30: Carrarese Calcio -Aulla Sport. Ore 20.oo : Asd Carrarese Giovani-Levante.