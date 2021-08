Per la Massese in programma un nuovo test amichevole

Dopo l’allenamento congiunto di Poggibonsi di ieri pomeriggio che ha visto la Massese uscire sconfitta dall’amichevole in terra senese per 3-1 ma con il tecnico dei bianconeri Matteo Gassani che ha tratto aspetti positivi dalla prestazione dei suoi ragazzi al cospetto di una squadra di categoria superiore, per la Massese è già in programma un altra amichevole. Giovedi 2 settembre sul rettangolo di gioco del “Gianpiero Vitali” infatti Zambarda e compagni affronteeranno un’altra formazione di serie D e piu’ precisamente il Seravezza. Riguardo alla gara la società zebrata ricorda che in base alle disposizioni della Figc i tifosi che vorranno assistere alla manifestazione dovranno esibire certificato Greenpass o tampone eseguito entro 48/72 ore antecedente la manifestazione. Si ricorda altresì che i biglietti d’ingresso sono messi solo in prevendita al costo di € 5,00 nei giorni di martedì 31 e mercoledì 1 Settembre 2021 dalle ore 17,30 alle 19,30 presso la segreteria dello Stadio.