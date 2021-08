Gran colpo Pontremolese, preso Riccardo Musetti

PONTREMOLI- La Pontremolese cala l’asso di cuori con un top player da più di 270 presenze e 67 gol in Serie C e 31 partite e 4 reti in Serie B. Parliamo dell’attaccante “carrarino” classe 1983 Riccardo Musetti, un professionista con la P maiuscola, in grado di cambiare le ambizioni della società e di spostare gli equilibri della squadra, ma anche un ragazzo umile e socievole che senza dubbio accrescerà l’armonia dello spogliatoio azzurro. A comunicarlo la stessa società tramite un comunicato ufficiale diramato nelle proprie pagine social.

Interminabile la sua carriera nella quale ha vestito tra le molte le maglie di Cremonese, dove ha vissuto le sue migliori stagioni, Massese, Parma, Spezia, Pro Piacenza, Treviso e Pro Sesto. Nelle ultime stagioni è sceso in Serie D dove ha militato con il Campobasso, due tornei con 44 presenza e 10 gol, e nel novembre scorso il Badesse.