Tanti applausi questa sera nell’accogliente pineta del Camping Italia per la presentazione della Scuola Calcio della Carrarese. Il patron, nonche’ responsabile del settore giovanile azzurro, Mirco Lucetti ha fatto gli onori di casa salutando , assieme a Giulia Lucetti, addetta alla comunicazione del club azzurro, tra gli altri anche tre giocatori azzurri della prima squadra reduci dal match di ieri a Pontedera ossia Battistella, Energe e Imperiale che hanno partecipato come ospiti all’evento ed alla fine si sono prestati con grande disponibilità a foto ed autografi di rito coi bambini. Sul palco sono sfilate tutte e quattro le annate degli azzurrini piu’ piccoli ed esattamente quelli dal 2010 al 2013 davanti ad una folta platea composta da genitori ed addetti ai lavori nonche’ dai vari osservatori azzurri che sarano presenti alle loro partite cosi come a quelle delle categorie piu’ grandi. Azzurrini che inizieranno subito a fare sul serio poiche’ invitati già questa settimana alla Covetta al torneo “Castruccio” organizzato della San Marco Avenza.

Ecco l’organigramma tecnico della Scuola Calcio.

Annata 2010- All. :A. Andreazzoli, vice :Tonelli.

Annata 2011- All. : I. Menichini, vice: Farina.

Annata 2012. All. : E. Cecconi.

Annata 2013- All. : G. Mariotti.

Preparatori atletici: Gianluca Babboni, Stefano Soldati.

Preparatori dei portieri: Angelo Lucetti, Davide Del Monte e collaboratore Gabriele Cenderelli.

Responsabile settore giovanile: Mirco Lucetti.

Area scout: Pietro Pacini, Umberto Lembi, Riccardo Rinaldi.