Calcetto Road, iscrizioni aperte per Torneo di Apertura

MASSA- Sono aperte le iscrizioni per il II Torneo di apertura ai Campionati Invernali del Calcetto Road. A partire da lunedì 13 settembre presso lo stesso centro sportivo sito in Viale Roma 287 si svolgeranno infatti i tornei di Calcio a 5 e Calcio a 7 in preparazione ai campionati invernali la cui partenza è stata fissata al 11 ottobre. Gli organizzatori fanno sapere che le iscrizioni sono già aperte e termineranno con giovedì 9 settembre.

Per info telefonare ai numeri 3282162320 (Marcello) e 3407087316 (Alessandro).

Pagina Facebook “Pianeta Calcio”, pagina Instagram “pianetacalcio69”.