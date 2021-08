Massese, allenamento congiunto sul campo del Poggibonsi

POGGIBONSI – La Massese del diavolo Gassani sarà impegnata sul campo del Poggibonsi per il secondo allenamento congiunto di questa stagione. Dopo la buona prova contro il Lamezia Terme (2-2) tra le mura amiche del “Gianpiero Vitali”, i bianconeri affronteranno un’altra formazione di categoria superiore. Il Poggibonsi, infatti, prenderà parte al Girone E della Serie D. Insomma, un’altra prova di livello per gli uomini di Gassani per testare la tenuta fisica, aspetto a cui il mister apuano tiene particolarmente e per cui pretende molto dai propri giocatori.

Il calcio d’inizio è previsto per le 18.30, al campo comunale “Stefano Lotti” di Poggibonsi. Per accedere alle tribune, ricordiamo, sarà necessario essere muniti di Green Pass.