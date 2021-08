“Giallo” campi di Fossone. Lettera della Carrarese all’amministrazione comunale

CARRARA – Continua a tenere banco la diatriba riguardo all’utilizzo del centro sportivo di Fossone. Da una parte l’Asd Carrarese Giovani dall’altra la Carrarese Calcio 1908. Tempo fa le due società lavoravano in stretto rapporto di collaborazione tant’è che la sede dell’Asd risulta essere ancora in Piazza Vittorio Veneto. In un periodo successivo i rapporti si sono pero’ deteriorati. Ne è nata così una lunga battaglia a distanza circa a chi spettasse o meno la gestione degli impianti di Fossone che ora vive un altro capitolo con l’assegnazione per un altra stagione all’Asd e con la Carrarese Calcio, che attualmente si trova a dover svolgere gli allenamenti delle proprie squadre, compresa Primavera e Under 17 , sul terreno della Fossa dei Leoni grazie alla disponibilità dell’Atletico Carrara. Carrarese Calcio che sri è rivolta con una lettera al Comune di Carrara. Lettera che riportiamo integralmente.

“La società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ringrazia le società Atletico Carrara Dei Marmi e Atletico Perticata ed i loro Dirigenti per la sensibilità, la vicinanza e la collaborazione dimostrata ospitando, nei giorni scorsi, le sedute di allenamento delle proprie squadre del Settore Giovanile Carrarese Calcio. Spiace constatare che ciò si sia reso necessario in quanto l’Amministrazione Comunale, ancora una volta, ha disatteso gli impegni assunti verso la principale società sportiva locale, rinnovando – attraverso una delibera dirigenziale – la concessione del centro sportivo di Fossone ad altra società dilettantistica. Nelle premesse di tale delibera e quale presupposto della stessa, addirittura, è stata inserita una considerazione non corrisponde a realtà: “il fatto che tutte le società del comune di Carrara disponessero di un proprio impianto”. In vero, occorre rammentare nuovamente che, dopo gli atti amministrativi dell’attuale Amministrazione nell’agosto 2020 e nell’agosto 2021, la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., maggiore società sportiva del Comune di Carrara ed unica società Professionistica del territorio, NON ha concessione da parte del Comune di alcun impianto sportivo per le squadre del Settore Giovanile pur, a differenza di tutte le altre, partecipando in gran misura a campionati di interesse Nazionale.”