Eccellenza, buon test di allenamento per i rossoblu della San Marco

Sabato pomeriggio un interessante allenamento congiunto per la San Marco Avenza che ha incontrato la formazione ligure di Prima categoria del Borgo Foce Magra. Due distinti scjhieramenti presentati in campo da parte del tecnico Giuseppe Della Bona durante i due tempi di gioco. All’appello mancavano Gabrielli assente per motivi lavorativi ed alcuni nuovi acquisti come Mancini e l’argentino Lovera, infortunati. Prima frazione con gli avenzini ancora imballati dopo i pesanti carichi di lavoro dei dieci giorni di preparazione appena trascorsi e ripresa piu’ sciolta con trame di gioco inteeressanti anche se in casa del Leone molto è ancora in cantiere. La prma frazione di concludeva 2-1 per i rossoblu con le reti da parte di Raffo e Sparaciari. Nella ripresa le realizzazioni da parte di Montecalvo, una doppietta di Tornari e gol di Ussi. Un altro test amichevole è in programmazione per i primi giorni di settembre.

SAN MARCO 1 tempo: Cacchioli, Pinelli, Sparaciari, Raffo, Zuccarelli, Mosti, Cucurnia, Diawara, Doretti, Pedrazzi, Tersigni.

SAN MARCO 2 tempo: Gallina, Baeza Rosales, Cacciatori, Ferri, Valori, Montecalvo, Viti, Seghi, De Angeli, Doretti , Tornari.