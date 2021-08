Per la San Marco oggi un test amichevole alla Covetta

Ad ormai due settimane dall’inizio della preparazione estiva per la San Marco è il momento di verificare assetto e tenuta da parte di un gruppo che ha visto molti cambiamenti rispetto alla rosa ormai consolidata dell’era Turi. Questo pomeriggio (ore 18.30) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta i rossoblu di mister Della Bona affronteranno in un allenamento congiunto la formazione di Prima categoria ligure del Borgo Foce Magra. Mister Giuseppe Della Bona (foto) assieme al suo vice Maurizio Bertocchi ed allo staff tecnico sta prendendo sempre piu’ confidenza coi suoi nuovi ragazzi. ” Si tratta di un gruppo di ragazzi molto seri e vogliosi di fare bene – dichiara il neo tecnico rossoblu che ha sostituito Turi passato alla Fezzanese- La nostra volontà è quella di fare un buon campionato e cercare di mettere il classico bastone tra le ruote alle grandi. Il gruppo mi sta seguendo con attenzione e massima disponibilità e questo è un segnale importante. Riguardo al modulo da addottare ci sto ancora pensando in considerazione dei giocatori che avro’ a disposizione.”

San Marco Avenza che ha in programma per la prossima settimana un altro test amichevole con il Real Forte Querceta e che poi debutterà nella nuova stagione domenica 19 settembre in casa contro la Massese nel primo turno di Coppa Italia di Eccellenza di cui è , tra le altre cose, ancora detentrice del titolo.