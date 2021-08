Carrarese, ecco tutti gli allenatori del settore giovanile

In vista dell’inizio della nuova stagione sportiva 2021-2022 considerando i numerosi impegni che vedranno protagoniste tutte le selezioni delle giovanili della Carrarese Calcio 1908, la parola d’ordine in casa azzurra in tema di settore giovanile è continuità tecnica e progettuale, che va a completarsi e arricchirsi attraverso l’inserimento nella macchina organizzativa e operativa di nuovi profili di esperienza e capacità. L’organigramma tecnico è completato. Il responsabile del settore giovanile azzurro Mirco Lucetti e i suoi collaboratori hanno finalmente definito il mosaico degli allenatori delle varie annate in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. Dopo l’approdo di mister Andrea Danesi alla guida della Primavera è arrivata la riconferma di Davide Ratti sulla panchina degli Under 17 così come quella di Gabriele Galeotti che quest’anno guiderà gli Under 15 nazionali mentre Simona Bertoncini è riconfermata ai 2009 e Andreazzoli al 2010. Volto nuovo invece per la panchina della categoria 2011 per la quale è stato scelto l’ex San Marco Avenza e Atletico Carrara Igor Menichini.

Questo l’organigramma completo degli azzurrini. Primavera 4: all. Andrea Danesi con i vice Cricca e Conti. Under 17: all. Davide Ratti, vice Fabio Gozzani. Under 15: all. Gabriele Galeotti, vice Guadagni. Under 14: all. Maurizio Antonucci, vice Babboni. Annata 2009: all. Simona Bertoncini, vice Marcucci e Grassi. Annata 2010: all. G. Andreazzoli, vice Tonelli. Annata 2011: all. Menichini, vice Farina. Annata 2012: all. Enrico Cecconi. Annata 2013: all. Gianluca Mariotti. Preparatori atletici: Gianluca Babboni, Stefano Soldati. Preparatori dei portieri: Angelo Lucetti, Davide Del Monte e collaboratore Gabriele Cenderelli. Responsabile settore giovanile: Mirco Lucetti. Area scout: Pietro Pacini, Umberto Lembi, Riccardo Rinaldi. Responsabile tecnico settore femminile: Valentina Buttini.