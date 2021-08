Virtus Marina di Massa, oggi la prima uscita

Dopo quasi due settimane di preparazione la Virtus Marina di Massa giocherà oggi la prima amichevole estiva scendendo sul campo del Forte dei Marmi 2015, fischio d’inizio ore 17.45. La formazione di mister Luca Ravecca è composta da molti giovani di buon livello (nella foto l’ex massese Samuele Nardini) ed è in attesa di essere integrata con elementi di esperienza che andrebbero a completare la rosa in vista del difficile campionato di Promozione.

Passando alle altre squadre della neo società marinella, prosegue la preparazione della compagine femminile, intenta a ben figurare nel campionato Regionale di Promozione sotto l’attenta guida del duo Lanciano-Torta.

Per quanto riguarda il settore giovanile, scaldano i motori ormai prossimi alla partenza, le compagini Under 19, Under 18 e femminile Calcio a 5 anch’essa iscritta alla kermesse regionale.