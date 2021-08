Carrarese, un nuovo centrocampista alla corte di Toto’ Di Natale

Dieci presenze in serie A con la maglia della Spal. Ora arriva a rinforzare il centrocampo di mister Toto’ Di Natale. Si tratta di dell’estone Georgi Tunjov, (foto: spal) classe 2001. Fa il suo debutto in serie A il 15 dicembre 2019 nella partita in trasferta contro la Roma persa per 3-1, subentrando a Felipe Dal Bello al 72′ Viene anche impiegato in Coppa Italia, nella gara in trasferta contro il Milan, entrando da titolare.

Il comunicato del club azzurro.

“Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato un accordo con la Spal per il trasferimento temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Georgi Tunjov. Il classe 2001 ha disputato dieci partite di serie A con la squadra di Ferrara ed è stato protagonista con ben quarantanove presenze e tre goal all’attivo nelle varie selezioni giovanili dell’Estonia fino ad ottenere già sei convocazioni con la nazionale A. Un calciatore che colpisce per la fisicità, 187 centimetri di altezza unita ad un mancino affinato che andrà ad arricchire il reparto mediano azzurro.”