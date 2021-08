Scuola Calcio, San Vitale e Città di Massa si uniscono con un Open Day

MASSA- Dopo il grande successo di luglio, il San Vitale Candia ha deciso di replicare con un nuovo open day che si terrà venerdì 27 agosto presso il Parco dei Ronchi dalle 21 alle 23. Sarà questa l’occasione per presentare il progetto nato dalla collaborazione tra San Vitale e Citta di Massa.

Ad aprire l’incontro saranno gli istruttori che proporranno percorsi tecnico coordinativi e giochi di abilità calcistica. La serata proseguirà con la presentazione ufficiale di tutto lo staff: dirigenti, allenatori, squadre del settore giovanile i quali racconteranno la loro esperienza, spiegheranno gli obiettivi prefissati ed il programma per l’anno 2021/2022.

“La nostra intenzione – Spiega Paolo Dalle Saline responsabile del progetto – è quella di unire la mentalità del calcio a 11 e quella del calcio a 5, al fine di portare nella nostra città metodi nuovi di allenamento volti ad esaltare soprattutto i gesti base del calcio. Proprio per questo al nostro staff abbiamo aggiunto allenatori specifici che insegnano solo tecnica calcistica, come, controllo, passaggio e non da ultimo il dribbling fondamentale per superarel’avversario. Questa tecnica, unità al gioco di squadra, oltre a essere bello stilisticamente è fondamentale per far “saltare” gli schemi dell’avversario e creare superiorità numerica. Il nostro motto è “Meno tattica e più tecnica ” e su questo cercheremo di impegnarci nella prossima stagione. Non ci resta che darvi appuntamento al 27 agosto con una serata ricca di divertimento!”