Giovanili, in partenza a Fossone il primo trofeo “Never Give Up”

In attesa dei campionati giovanili si sono sbloccate le manifestazioni indette dalle società sportive. Tra queste il sodalizio presieduto dall’energico presidente Giorgio Boni Don Bosco Fossone, da diversi anni riconosciuta dalla Figc come Scuola Calcio Elite e che da poco a perfezionato la collaborazione con la Carrarese Calcio. Dopo il riuscito campus estivo (28 giugno-30 luglio) con la partecipazione di circa settanta bimbi, la società giallorossoblu ha organizzato un importante torneo di calcio che racchiude tutte le categorie giovanili.

Ai nastri di partenza risultano iscritte ben 75 squadre giovanili comprese quelle della juniores a livello nazionale, regionale e provinciale. La kermesse calcistica apre i battenti mercoledi 1 per terminare giovedi 30 settembre. Otto sono le categorie interessate che scenderanno nel sintetico dell’impianto sportivo “Duilio Boni” di Fossone, dalla Juniores fino ai primi calci leva 2014.

Nel girone riservato alla Juniores prendono parte otto squadre suddivise in due gironi. Quattro sono i sodalizi del comprensorio toscano di Massa Carrara quali Atletico Carrara, Ricortola, Don Bosco Fossone e Romagnano, due dalla provincia lucchese come le quotate Seravezza Pozzi e Real Forte Querceta, mentre due sono le compagini della limitrofa Liguria quali Canaletto Sepor e Fezzanese. Per la relativa composizione dei gironi: A) Canaletto Sepor, Ricortola, Don Bosco Fossone e Atlertico Carrara; B) Fezzanese, Seravezza Pozzi, Real Forte Querceta e Romagnano. Partita inaugurale della categoria è fissata per mercoledi 1° settembre per il girone A (ore 20,°°) Canaletto- Ricortola; a seguire per il B Fezzanese-Seravezza Pozzi.

Per quanto riguarda gli Allievi 2005 partecipano: Girone A- Aulla Sport, Pietrasanta, Arci Pianazze e Don Bosco Fossone; nel Girone B- Canaletto Sepor, Ricortola, Carrarese e Forte dei Marmi. La prima partita della leva 2005 è fissata per giovedi 2 settembre (ore 20 ,°°) tra Aulla Sport e Pietrasanta del girone A.

Anche negli Allievi 2006 sono otto le contendenti: Girone A Atletico Carrara, Colli Ortonovo, Don Bosco Fossone, Tirrenia: Giorone B Carrarese Calcio, Pontremolese, San Marco Avenza e Tarros Sarzanese. Gara inaugurale della categoria giovedi 2 settembre (ore 21,30) Atletico Carrara-Colli Ortonovo.

Nei Giovanissimi 2007 e 2008, ben sedici partecipanti. Nella leva 2007 per il Girone A- Pietrasanta, Tarros Sarzanese, Don Bosco Fossone e Follo. Nel Girone B Canaletto Sepor, Pontremolese, Carrarese Calcio e San Marco Avenza. Gara inaugurale del girone venerdi 3 settembre (ore 20,°°) Canaletto-Pontremolese.

Invece nell’annata 2008 per il Girone A: Don Boasco Fossone, Luni, Arci Pianazze e Ricortola. Giorne B: Canaletto Sepor, Lido di Camaiore, Academy M.Montignoso e Tarros Sarzanese: Gara inaugurale del girone Tarros Sarzanese-Academy M. Montignoso (ore 18,30) di venerdi 3 settembre.

Anche negli Esordienti 2010 sono otto le squadre partecipanti. Nel Girone A figurano Arci Pianazze, Don Bosco Fossone, Carrarese calcio e Virtus Poggioletto. Nel B Tarros Sarzanese, Ricortola, Cantera Massese e Don Bosco Fossone. Il girone avrà inizio giovedi 9 settembre con la gara Arci Pianazze-Don Bosco Fossone (ore 17,°°) del raggruppamento A.

Per la categoria Pulcini 2011 e 2012 dodici squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi da sei squadre. Pulcini 2011 Girone A: Carrarese calcio, Don Bosco Fossone e Atletico Perticata. Nel B: Canaletto Sepor, Forte dei Marmi 2015 e Cantera Massese. Gara inaugurale è prevista per mercoledi 15 settembre (ore 17,30) tra Atletico Perticata-Don Bosco Fossone del girone A.

Nella leva 2012 Pulcini le sei compagni sono: A) Colli Ortonovo, Virtus Poggioletto e Don Bosco Fossone; nel B : Massese, Romagnano e Borgo Ameglia. Inizio ore 19,°° di giovedi 9 settembre con le sfide tra Don Bosco Fossone-Virtus Poggioletto del girone A, Borgo-Romagnano per il raggruppamento B.

Infine per quanto riguarda i più piccoli, Primi Calci leva 2013 e 2014, in lizza altra dozzina di squadre. Per i 2013 Don Bosco Fossone, Capezzano, Carrarese, Cantera Massese, Borgo e Tirrenia.

Nella Leva 2014 Don Bosco Fossone, Borgo Villafranchese, Canaletto Sepor, Cantera Massese e Colli Ortonovo. L’inizio è previsto per la fine del mese di settembre rispettivamente nei giorni di venerdi 24 e sabato 25 .