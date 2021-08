Dilettanti e giovanili regionali, oggi finalmente i gironi

C’è grande attesa in vista di quest’oggi, giovedì 26 agosto, data in cui verranno ufficializzati i gironi di tutti i campionati dilettantistici toscani, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, oltre a quelli giovanili regionali, che partiranno tutti nel weekend di sabato 2 e domenica 3 ottobre. Oltre alle tre cugine apuane di Eccellenza ed alle altre formazioni di Massa Carrara comprese le giovanili, c’è grande curiosità per capire dove verrà collocato il Livorno, una delle nobili decadute del calcio toscano. La nuova proprietà del Presidente Paolo Toccafondi ha adempiuto a tutte le formalità ed il club amaranto potrà quindi partecipare in sovrannumero al campionato di Eccellenza. Alcune indiscrezioni la danno nel Girone B dove finiranno anche le altre società della provincia, ovvero Armando Picchi ed Atletico Piombino, oltre a quelle del pisano e dell’empolese.

Quest’oggi, in concomitanza con la pubblicazione dei gironi dei campionati, verranno ufficializzati anche accoppiamenti e triangolari del primo turno di Coppa Italia e Coppa Toscana.