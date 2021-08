Buon test amichevole per la Massese che impatta (2-2) col Lamezia Terme

Un buon test amichevole quello disputato quest’oggi al “Giampiero Vitali” dalla Massese contro la formazione di serie D Lamezia Terme attualmente in ritiro a Montecatini. Gara terminata sul risultato di parità (2-2) al termine di una buona prova da parte dei bianconeri per due volte in vantaggio.

Il tabellino dell’amichevole.

MASSESE-LAMEZIA TERME 2-2

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Brignone, Soumahoro, Zambarda, Cartano, Tripoli, Lucaccini, Dell’Amico, Casalini, Franzese. A disp. Biagioni, Baldini, Lucaccini, Carlini, Fruzzetti. All. Gassani.

LAMEZIA TERME: D’Andrea, Miliziano, Tipaldi, Bezzon, Nocerino, Carubini, Bernardi, Maimone, Harberkon, Russo, Da Dalt . A disp. Martino, Paviglianiti, Rechichi, Talarico, Amendola, Umbaca, Provazza, Verso, Ferrara, Trotta, Gentile, Vitolo. All. Erra.

ARBITRO: Marchi

RETI: Tripoli (M), Verso (LT), Cartano (M) ,Vitolo ((LT)

