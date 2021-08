Della Maggiora ancora in pista: “In 23 anni sono cambiate tante cose ma non la voglia di calcio”

Una lunghissima carriera nella quale si è misurato ad ogni latitudine della nazione e ad ogni categoria, con otto stagioni nei professionisti alle spalle, lo si ricorda al Valenzana, Ivrea, Cuneo, per poi scendere nei dilettanti con altri 9 anni di Serie D. Poi Eccellenza e Categorie che con il prossimo campionato allungano la sua interminabile avventura calcistica a 23 stagioni. Luca Della Maggiora, difensore centrale classe 1981, ha deciso di ripartire anche quest’anno con il Borgo Foce Magra, in Prima Categoria ligure:

Luca, stai per iniziare la 23esima stagione. Cosa è cambiato in te in tutti questi anni di avventura calcistica? “In tutti questi anni sono cambiate tante cose, dal materiale sportivo, ai palloni, alla moneta (ai tempi in cui iniziai c’erano le lire), ma non la voglia di calcio, quella non mi è mai passata. Anzi ora è raddoppiata perché oltre a me devo seguire anche mio figlio 😂😂”

Sei rimasto al Borgo Foce Magra nella vicina Liguria con molti compagni della nostra provincia… “Si sono rimasto ad Ameglia per il gruppo, per il mister e per la società che è un pò una famiglia, tra questi il grande dirigente Eugenio Menconi. Mi son trovato molto bene sin da subito e poi è più facile perché siamo molti massesi, vedi Battaglia, Foresti, Tazzini, Pelliccia, e se ne potrebbero aggiungere ancora…”

Che rapporto hai con il mister? Uno come te può essere anche un vice allenatore in campo oltre che un giocatore. Hai la sua fiducia in questo senso? “Il mister penso sia sprecato per la Prima Categoria e io ho un rapporto splendido con lui, anche perché abbiamo lo stesso obiettivo e ci aiutiamo a vicenda per far meglio. E’ un grande!”

Che obiettivo hai per la stagione alle porte? “Per questa stagione l’obbiettivo di squadra è fare un campionato tranquillo e stare nella zona medio alta. Il mio personale è giocare con continuità, senza dolori 😂😂, e fare anche qualche gol visto che potrebbero essere gli ultimi della carriera”