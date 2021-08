Al via la Lunigiana Summer Cup

LUNIGIANA- Con lunedì 30 agosto tra Pontremoli e Groppoli nei rispettivi campi “Lunezia” e “Calani”, prende il via la prima edizione del prestigioso torneo Lunigiana Summer Cup che vedrà impegnate, in due gironi da quattro Pontremolese, Carrarese Primavera, Podenzana, Filattierese, Monti, Mulazzo, Monzone e Serricciolo. Un torneo, organizzato dalle società Pontremolese e Mulazzo, che si appresta a diventare un “classico” per il precampionato della provincia di Massa Carrara, destinato ad attrarre ogni sera una vasta cornice di pubblico.

Di seguito i gironi e il calendario:

GIRONE A

Stadio “Lunezia” (Pontremoli): Pontremolese Podenzana Filattierese Monti

GIRONE B

Stadio “Calani” (Groppoli): Mulazzo Primavera 3 Carrarese Monzone Serricciolo

CALENDARIO FASE A GIRONI

30 agosto 2021, stadio Lunezia Pontremolese-Podenzana, ore 21.00 Filattierese-Monti, ore 22.15

3 settembre 2021, stadio Lunezia Podenzana-Filattierese, ore 21.00 Monti-Pontremolese, ore 22.15

4 settembre 2021, stadio Calani Monzone-Primavera 3 Carrarese, ore 20.30 Serricciolo-Mulazzo, ore 22.00

6 settembre 2021, stadio Calani Primavera 3 Carrarese-Serricciolo, ore 20.30 Monzone-Mulazzo, ore 22.00

8 settembre 2021, stadio Lunezia Pontremolese-Monti, ore 21.00 Filattierese-Podenzana, ore 22.15

10 settembre 2021, stadio Calani Mulazzo-Primavera 3 Carrarese, ore 20.30 Serricciolo-Monzone, ore 22.00

SEMIFINALI E FINALI

13 settembre 2021, stadio Calani: semifinali

Prima semifinale (ore 20.30): prima classificata del girone A vs seconda classificata del girone B.

Seconda semifinale (ore 22.00): prima classificata del girone B vs seconda classificata del girone A.

16 settembre 2021, ore 21.30, stadio Lunezia: FINALE

Per semifinali e finali, al termine dei tempi regolamentari, in caso di pareggio, non sono previsti tempi supplementari ma soltanto calci di rigore.