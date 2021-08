San Marco Avenza, alla Covetta arriva “El Pampa” Lovera

Una San Marco sempre piu’ “internazionale” quella che si sta preparando al prossimo campionato di Eccellenza 2021/22 per il quale giovedi nel pomeriggio è in programma la composizione del girone. Al senegalese Diawara ed al cileno Rosales si è aggiunto anche un centrocampista argentino. Si tratta di Roman “El Pampa” Lovera, classe 1997 al suo secondo anno in Italia dopo quello scorso passato con la maglia siciliana dello Jonica sempre in Eccellenza. Questo il comunicato del club di via Covetta.

“Usd San Marco Avenza 1926 è lieta di annunciare l’entrata nella famiglia rossoblu da parte di Roman Lovera. Il nuovo innesto del Leone, centrocampista classe 1997, ha giocato nel Central Córdova di Santiago del Estero, formazione che milita attualmente in Prima Divisione argentina e nel Ferro de General Pico nel Torneo Federal A, massimo campionato della terza serie argentina. lo scorso anno “El Pampa” ha iniziato la sua esperienza italiana militando nella formazione di Eccellenza siciliana dello Fc Jonica. A Roman il saluto del Paolo Deste nella speranza di reciproche soddisfazioni.”