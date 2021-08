Serie C, per mister Francesco Baldini buone cose a Catania

Per un Silvio Baldini allenatore che al momento ha deciso di dire stop c’è un altro Baldini allenatore, peraltro concittadino di Silvio che invece in serie C sta facendo davvero molto bene ed in piu’ in una piazza di prim’ordine. Parliamo di Francesco Baldini, classe 1974, massese doc , giocatore di Juventus, Lucchese, Napoli e Genoa negli anni 90-2000 che da alcuni mesi è seduto sulla panchina del Catania dove era arrivato nella seconda parte della stagione dello scorso anno ed è stato riconfermato con un biennale poco piu’ di un mese fa. Sabato l’ avvio in Coppa Italia di serie C che ha visto i rossazzurri etnei espugnare il terreno della Vibonese un gol di Reginaldo ai tempi supplementari. Catania che a centrocampo ha schierato tra gli altri l’ex azzurro Giacomo “Jack” Rosaia. Baldini e Rosaia attesi ad un campionato davvero molto impegnativo com’è quello del girone C di serie C con tanto di derbissimo col Palermo. sabato prossimo 28 agosto esordio in campionato sul terreno del Monopoli.