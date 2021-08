Pontremolese, amichevole di lusso al Lunezia: arriva la Primavera del Parma

PONTREMOLI – Amichevole di lusso per la Pontremolese in programma questo giovedì, 26 agosto, alle 20.45. Allo stadio Lunezia arriverà la Primavera del Parma di mister Cesare Beggi, reduce dalla vittoria nel torneo “Città di Vignola” dopo aver battuto in finale il Bologna.

Un importante test, dunque, per gli uomini di Grassi, che dopo il successo in amichevole sul Colli di Luni per 4-0 e la sconfitta interna di domenica scorsa contro la Fezzanese per 2-0, si confronteranno con un avversario di qualità e con un allenatore che in passato ha guidato squadre come Empoli, Brescia, Feralpisalò, Milan e Ascoli.