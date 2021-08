Massese, giovedì la prima amichevole

MASSA– Giovedì 26 agosto la Massese scenderà in campo per la prima amichevole precampionato che la vedrà opposta, tra le mura amiche del “Giampiero Vitali”, al Lamezia Terme, società appartenente al Girone I di Serie D. La squadra calabrese guidata da mister Alessandro Erra è in ritiro dal 17 agosto a Borgo a Buggiano e soggiorna presso il Golf Hotel Corallo di Montecatini Terme e si misurerà con i bianconeri di Gassani in un primo test sicuramente di buon livello.

Zambarda e compagni si stanno allenando ininterrottamente dal 16, con carichi di lavoro importanti e da questa settimana aumenteranno il livello passando alla doppia seduta giornaliera. Quindi quella di giovedì sarà una partita tra due squadre ancora “imballate” dal lavoro ma sicuramente decise a ben figurare alla prima apparizione. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18.00. Si ricorda che in base alle disposizioni FIGC i tifosi che vorranno assistere alla partita dovranno esibire certificato Green Pass o tampone eseguito entro 48/72 ore antecedente la manifestazione. La società comunica che i biglietti d’ingresso saranno messi solo in prevendita al costo di € 5,00, biglietti che si possono acquistare martedì 24 e mercoledì 25 Agosto dalle ore 17,30 alle 19,30 presso la segreteria dello Stadio.