Don Bosco Fossone al via, Taurino: “Unità, lavoro, determinazione e fiducia”

FOSSONE- Parte questo pomeriggio la preparazione estiva del Don Bosco Fossone in vista del difficile campionato di Prima Categoria. Il preparato tecnico giallorossoblu Massimo Taurino, in sinergia con il proprio staff, ha stilato una programmazione che non lascia nulla al caso, necessaria dopo un così lungo periodo di inattività.

Mister Taurino sei al secondo anno alla guida del Fossone, anche se con lo stop Covid è come se fosse il primo? Già iniziato a sudare con la preparazione? “Non abbiamo ancora iniziato ma ormai è questione di poche ore. Il primo giorno di preparazione è previsto infatti per oggi. L’auspicio è quello di evitare ulteriori interruzioni soprattutto perché questo rappresenterebbe un segnale importante di ritorno alla normalità dopo l’emergenza sanitaria”.

Quali credi possano essere le difficoltà nel ripartire, a livello fisico, dopo cosi tanto tempo senza giocare? “È ormai ampiamente comprovato che un periodo di inattività così prolungato incide sull’aumento del rischio di infortunio. Per questo motivo abbiamo scelto di organizzare il lavoro sul campo con un aumento graduale e progressivo del carico di lavoro, con quanta più accuratezza possibile. Per questo ringrazio il preparatore atletico Borghini Manuel è il preparatore dei portieri Dantongiovanni Daniele i quali dimostrano in ogni occasione grande disponibilità e competenza”.

Novità sulla rosa? Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? “Ci sono alcune modifiche nei singoli, ma il progetto rimane lo stesso: puntare su una rosa giovane in grado di affrontare l’impegno con entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Il lavoro costante del DS Antonelli ci ha permesso di inserire nell’organico alcune caratteristiche in più che saranno utili nel corso della stagione”.

Che obiettivo ti sei posto per la stagione 2021/2022? “La squadra è quasi completamente nuova rispetto alle passate stagioni. Siamo consapevoli che per essere pronti ad affrontare le numerose difficoltà che ci aspettano, ci sarà tanto lavoro da fare. Ci sono valori fondamentali che fanno la differenza: unità di intenti, lavoro, determinazione e fiducia. Stiamo puntando proprio su questi”.