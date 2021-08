DIRETTA LIVE- La Carrarese cerca di raddrizzare il match

39′> Imolese che prova in mischia ma il tiro di Padovan è parato a terra da Vettorel.

[IMO 1-0 CAR]

34′> Ci prova Battistella per la Carrarese ma la sua conclusione termina alta sulla traversa

[IMO 1-0 CAR]

21′> Ancora Bramante per gli azzurri sfiora il palo con un tiro a giro molto insidioso.

[IMO 1-0 CAR]

18′ >La Carrarese cerca di farsi pericolosa con Bramante che tira alto sulla traversa dopo azione insistita.

[IMO 1-0 CAR]

6′> GOAL IMOLESE– I rossoblu romagnoli vanno in vantaggio grazie ad un colpo di testa dell’ex Alessandria Stanco che batte Vettorel

[IMO 1-0 CAR]

1′> Squadre in campo al “Romeo Galli”. Fischio d’inizio da parte del signor Longo.

[IMO 0-0 CAR]

_____________________

Le formazioni in campo.

IMOLESE (4-3-3) : Rossi, Rinaldi, Angeli, Sall, Benedetti, Stanco, Liviero, Padovan, D’Alena, Cerretti, Lombardi. A disp. Luciani, Hisy, Vona, De Sarlo, Vannoni, Boccardi, Lombardi, Torrasi. All. Fontana.

CARRARESE (4-3-3): Vettorel, Grassini, Imperiale, Luci, Kalaj, Marino, Bramante, Pasciuti, Doumbia, Battistella, Galligani. A disp. Barone, Santochirico, Rota, Girgi, Bertipagani, Figoli, Bianchi, Mazzarani, Energe, Infantino D’Auria. All. Di Natale.

ARBITRO: Longo (Aia Cuneo). Ass. Dell’Arciprete (Aia Vasto) e Sprezzola (Aia Mestre). Quarto uomo: Villa (aia Rimini)

IMOLA- Tutto pronto al “Romeo Galli” di Imola per il taglio del nastro della nuova stagione di serie C 2021/22 per gli azzurri di mister Toto’ Di Natale. La Carrarese , reduce da una preparazione estiva svolta in difficoltà a causa delle positività riscontrate durante il ritiro di Pontremoli, si ritrova di fronte la formazione rossoblu che ha incontrato in passato in sole due occasioni , entrambe in Coppa Italia (Tim e di serie C) rimediando due sconfitte.