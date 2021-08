Coppa Italia serie C, per la Carrarese debutto stagionale contro la sua “bestia nera”

La Carrarese è pronta per accendere i motori. Questo pomeriggio alle ore 18 gli azzurri di mister Toto’ Di Natale faranno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione 2021/22 affrontando, per il primo turno di Coppa Italia di Serie C, la formazione romagnola dell’Imolese , salvatasi quest’anno ai playout e che fino allo scorso anno aveva come ìpresidente Lorenzo Spagnoli ex giocatore azzurro e figlio del compianto Alfio, allenatore conosciutissimo a Carrara per aver guidato anche la Berretti azzurra. Quest’estate il passaggio di consegne a livello dirigenziale con il neo presidente Antonio De Sarlo proprietario della ADJ 13 Promotion.

I precedenti-Quella con l’Imolese in Coppa non è per la Carrarese, una gara qualunque. Le due squadre si sono infatti confrontate due volte, una in Coppa Nazionale Tim e l’altra in Coppa di serie C ed in entrambi i casi è stata sconfitta azzurra con conseguente eliminazione da entrambe le competizioni. In Coppa Italia Tim era il 29 luglio 2018 ed allo Stadio dei Marmi un 1-0 firmato De Marchi. Le due squadre si incontrarono poi nella Coppa Italia di serie C il 6 febbraio successivo e ad Imola fu 2-1 per i padroni di casa con i gol di Giovinco e Boccardi dopo il vantaggio azzurro di Latte Lath.

I convocati per la sfida del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, tra Imolese e Carrarese, in programma domenica 22 settembre, fischio d’inizio alle ore 18:00.

PORTIERI : Simone Barone, Thomas Vettorel.

DIFENSORI : Arensi Rota, Simone Girgi, Davide Grassini, Sergio Kalaj, Marco Imperiale, Antonio Marino, Salvatore Santochirico.

CENTROCAMPISTI : Lorenzo Pasciuti, Andrea Luci, Thomas Battistella, Tommaso Bertipagani, Andrea Mazzarani, Alessio Bianchi, Matteo Figoli.

ATTACCANTI : Abdou Doumbia, Saveriano Infantino, Gianluca D’Auria, Simone Bramante, Antonio Energe, Elia Galligani.

I numeri di maglia- Capponi 1, Santochirico 2, Imperiale 3, Bianchi 4, Battistella 5, Girgi 7, Luci 8, Infantino 9 D’Auria 10, Galligani 11, Barone 12, Energe 13, Bertipagani 14, Marino 15, Foresta 17, Figoli 18, Pasciuti 19, Rota 21, Vettorel 22, Kalaj 23, Doumbia 24, Grassini 27, Bramante 30, Mazzarani 32.