Per il Romagnano da lunedi la preparazione passa al “Raffi”

Dopo una settimana di sedute atletiche presso la Colnia “Ugo Pisa” di Marina di Massa per il Romagnano è ora di preparazione in campo col pallone. A partire da lunedi gli amaranto di mister Alberti saranno di scena pressoi l campo di casa del “Gino Raffi” di Via Mannini per prendere confidenza tattica e tecnica col pallone. dopo un primo screeening iniziale, (tamponi , green pass) il tecnico potrà cosi’ provare ad iniziare nel dettare idee di gioco alla squadra che si accinge a disputare un campionato di Prima Categoria da protagonista. Rosa già molto ben definita ma ancora in attesa di essere completata definitivamente. Intanto dopo un’operazione al tallone rientra in rosa Paolo Bevilacqua difensore centrale classe 1990 di grande esperienza che andrà a completare il reparto arrretrato affiancando i vari Del Nero, Manzo, Granai, Batti, Perinelli, Di Benedetti e Nardini, mentre per quel che concerne il il settore di centrocampo è stato preso in prestito Nicola D’Adamo , classe 1999 dal Fossone, giocatore fisico , ex Carrarese e successivamente San Marco . Per mercoledi 1 settembre fissata l’amichevole con la formazione del magra azzurri, mentre altre sono in via di definizione.