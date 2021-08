“Highlander” Gigi Buffon al taglio del nastro della serie B 2021/22

CARRARA – Un padrino di lusso, per la serata di inaugurazione del campionato di serie B. L’anticipo allo Stirpe tra Frosinone e Parma (questa sera, ore 20,30), vede subito in campo un delle stelle di prima grandezza che costellano la serie B 2021-2022. A inaugurare il campionato cadetto, in porta per il Parma, ci dovrebbe essere, a meno di cambio dell’ultim’ora da parte di Maresca, nientemeno che Gigi Buffon, ritornato in Emilia dopo tanti anni alla Juventus, tra scudetti vinti e la coppa del mondo alzata nel 2006 a Berlino. Un padrino davvero illustre, per tenere a battesimo il campionato di serie B. Buffon torna a difendere la porta degli emiliani quasi ventisei anni dopo quell’esordio in A contro il Milan del 19.11.1995.