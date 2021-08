Per la Carrarese test amichevole a porte chiuse col Camaiore

CARRARA-Continuano da pochi giorni gli allenamenti con gruppo completo per la Carrarese che si prepara all’esordio stagonale di Coppa Italia di serie C fissato per domenica alle 18 sul rettangolo di gioco del “Romeo Galli” di Imola. Purtroppo questa prearazione estiva è stata molto complicata per Toto’ Di Natale (nella foto) che non ha potuto avere in queste settimane tutti i giocatori a disposizione a causa di alcune positività al covid durante il ritiro di Pontremoli. Come detto solo da pochi giorni con la negativizzazione dei “sospesi”il tecnico ha potuto lavorare al completo sul gruppo coadiuvato dal suo fedele secondo Ceccomori e dagli altri componenti dello staff. Adesso proprio per tentare di entrare in clima agonistico la Carrarese ha fissato per oggi pomeriggio alle 18 allo Stadio dei Marmi un test amichevole o, come va di moda dire oggi, un “allenamento congiunto” con la formazione del Camaiore di mister Riccardo Bracaloni partecipante al campionato di Eccellenza. Test che verrà svolto allo Stadio dei Marmi ma , come già accaduto al scora settimana col Seravezza, a porte chiuse.

Intanto è stato designato l’arbitro del match di Coppa contro l’Imolese. Si tratta di Valerio Pezzopane della sezione Aia dell’Aquila. Nessun precedente con gli azzurri. Assistenti: Dell’Arciprete (Aia Vasto) e Sprezzola (aia Mestre). Quarto uomo : Longo (Aia Cuneo).