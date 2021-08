Novità Massese, l’addetto stampa è Guglielmo Baldini

Una figura nuova entra a far parte dello staff della nuova Massese 2021/22. Si tratta dell’ex giocatore professionista massese Guglielmo Baldini, classe 1975 che ha vestito, da attaccante, maglie importanti tra i professionisti come quelle del Pisa e dello Spezia. Baldini si occuperà della comunicazione web e social del club zebrato che tra l’altro da poco ha inaugurato la pagina ufficiale Facebook “Us Massese 1919”. Accanto a Baldini un’altra figura entra nello staff ed è quella di Mirko Dell’Amico , per tutti “Renato” che si occuperà dei rapporti con la tifoseria.