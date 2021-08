La Virtus Marina di Massa inizia a sudare

MASSA- Parte oggi pomeriggio l’avventura della Virtus Marina di Massa e del suo mister Luca Ravecca nella preparazione estiva che porterà al difficile campionato di Promozione Toscana 2021/2022. Alle ore 17.30, diciannove atleti si ritroveranno al centro sportivo “Raffi” di Romagnano e inizieranno le sedute di allenamento sotto l’occhio vigile di Ravecca e del suo staff tecnico, composto dall’assistente Lanciano, dal preparatore atletico Nicoletti e dal preparatore dei portieri Agliarà. Una squadra giovane che non spaventa il mister ligure, abituato ad interfacciarsi con i ragazzi, avendo svolto con ottimi risultati e per anni l’allenatore delle giovanili. La società del dg Gian Maria Lertora e del team Manager Luca Corradini dichiara di essere ancora attiva in entrata con almeno 4/5 pedine fondamentali che andranno a completare un organico in grado di essere protagonista nella prossima stagione.

Di seguito i convocati e staff tecnico :

Portieri: Avgul Alexesey (dal Union Feltre), Barbieri (dal Atletico Podenzana), Conti (2002 dal Ceparana)

Difensori: Iacazzi (confermato 2001), Ibba (dall’ Armando Picchi 01), Magnani (dalla Cuoiopelli), Pisani (dal Ceparana 2003),

Airaghi ( dal Inter Beretti)

Centrocampisti: Andreazzoli (dal Real Forte Querceta 2002), Lazzini (confermato 2003), Maggini (confermato 2003), Nardini S. (Confermato 2001), De Bellis (confermato 2001)

Attaccanti: Turini (confermato), Mazzantini (Pro Livorno), Nardini N. (Confermato), Del Gaudio (San Marco Avenza 2003)

Saranno aggregati inoltre Baldini E. 2002, Veschi 2002, entrambi di proprietà della U.S. Massese 1919 con la quale si stanno definendo queste e altre operazioni di mercato.