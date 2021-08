Per le giovanili della Carrarese presentazione allo Stadio dei Marmi

Una presentazione allo Stadio dei Marmi per le giovanili della Carrarese che hanno avuto modo di conoscersi e di conoscere i vari tecnici che le accompagneranno nella nuova stagione. Questa mattina è stata la volta della Primavera (ex Berretti -nella foto) del neo tecnico Andrea Danesi e del’Under 17 di mister Davide Ratti. Nel pomeriggio spazio agli Under 15 di mister Gabriele Galeotti ed all’Under 14 di Maurizio Antonucci. Un incontro fortemente voluto dal responsabile del settore giovanile azzurro Mirco Lucetti nella tribuna dello Stadio dei Marmi proprio mentre la prima squadra di mister Toto’ Di Natale svolgeva gli allenamenti di preparazione estiva. Il punto di partenza per arrivare proprio in prima squadra, distante poche centinaia di metri ma allo stesso tempo tanto sudore, impegno e fatica. ” La scelta di poter ambire ad un posto laggiu’ (indicando alla Primavera il rettangolo di gioco della prima squadra) sta a voi- ha dichiarato Lucetti parlando ai ragazzi seduti in tribuna- la società è interamente composta da carrarini, dalla dirigenza allo staff tecnico e questo deve essere un comune denominatore anche per chi viene da fuori. Seguiamo tutti assieme lo slogan “Io sono Carrarese” come senso di appartenenza e spirito di gruppo. Società e staff sono di prim’ordine e vi seguiranno in tutto e per tutto ma solo il vostro impegno vi garantirà possibilità di fare il grande salto”.

Carrarese Primavera ed Under 17 che inizieranno domani a sudare con la Berretti attesa da una tre giorni di partitelle a formula di triangolari per verificare le qualità di ogni elemento di una rosa composta attualmente da piu’ di venticinque unità e che è naturalmente destinata a sfoltirsi. Allenamenti , quelli delle giovanili della Carrarese che si svolgeranno alla Fossa dei Leoni ed a Fossone