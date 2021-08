La Carrarese scalda i motori per l’esordio stagionale

Continuano a ritmi serrati le sedute di allenamento della Carrarese. Sul rettangolo di gioco dello Stadio dei Marmi gli azzurri di mister Toto’ Di Natale si stanno preparando all’esordio stagionale che è previsto per domenica prossima 22 agosto alle 18 sul terreno del “Romeo Galli” in casa dell’Imolese per il primo turno di Coppa Italia di serie C. La Lega Pro intanto ha reso note date ed orari dei primi tre turni del campionato che partirà la domenica successiva 29 agosto.

Questi gli orari dei primi tre impegni della Carrarese.

– Pontedera-Carrarese , Stadio “Mannucci”, domenica 29 agosto alle ore 20.30

– Carrarese-Pescara, “Stadio dei Marmi”, domenica 5 settembre alle ore 17.30

– Siena-Carrarese, Stadio “A. Franchi”, domenica 12 settembre alle ore 17.30