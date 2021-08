Filattierese, annullata la squalifica a bomber Roberto Mori

FILATTIERA- La notizia era attesa da tanto tempo, si aspettava l’uscita del ricorso inoltrato alla corte federale di appello della Figc dal club gialloverde del presidente Mirko Ghelfi, tramite l’avvocato Luca Ulivi, sulla lunghissima squalifica inflitta al giocatore Roberto Mori con scadenza 31 maggio prossimo. Terminato il lunghissimo periodo istruttorio e probatorio (esiste anche un filmato degli avvenimenti e soprattutto una dichiarazione del direttore di gara di non aver ricevuto nessun pugno, con successivo patteggiamento e squalifica di quattro mesi per le iniziali dichiarazioni di menzogna) siamo arrivati alla sentenza definitiva che allieta il forte attaccante lunigianese.

Soddisfatto il tecnico di Gragnana Augusto Secchiari che, in questi interminabili mesi di inattività, è stato costantemente in contatto con il “bomber”: “ Son contento per Roberto, prima perché era una cosa ingiusta e poi perché se lo merita come persona, in questi mesi ho spesso parlato con lui e mi ha sempre dato una grossa mano, pur sapendo di non poter giocare. Queste son cose che fanno immensamente piacere.

Vorrei poi spendere due parole sulla questione “situazione economica”, perché è ora di finirla con queste chiacchiere che i giocatori carrarini e massesi vanno su perche’ prendono tanti soldi. Niente di piu’ falso perche’ posso garantire che con i rimborsi che percepiamo a fine mese, tra autostrada e benzina, con una pizza “siamo per la pari”. Questo vale per quanto riguarda i miei giocatori, a riguardo degli altri club non mi permetto di dir niente. La nostra forza è la voglia di stare insieme, i ragazzi hanno sposato la causa e si è creato veramente un gruppo molto solido”.