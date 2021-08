E’ partita l’avventura della nuova Massese 2021/22

MASSA- Con la giornata di oggi è ripartita l’avventura della U.S Massese 1919 con al timone il confermato Matteo Gassani. La parola d’ordine in casa bianconera è “fare il meglio possibile, con umiltà e professionalità”. I bianconeri questa mattina si sono presentati alla stampa locale (tranne curiosamente Calcio Massa Carrara/Voce Apuana a cui non è giunta alcuna comunicazione da parte del club), promettendo il massimo impegno, con il fine di risvegliare ancora di più tutti coloro che vogliono bene a questi colori. Dopo il pranzo al ristorante Oasi, nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento della preparazione estiva. Questa settimana seduta unica e poi a partire da lunedi prossimo doppio allenamento giornaliero.