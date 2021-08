Aperte le iscrizioni per il Campionato Invernale di Calcio a 8

TURANO- Come preannunciato, dopo il successo del Torneo estivo di Calcio a 8 “Città di Massa”, giocato nel centro sportivo di Turano, gli organizzatori di eventi della Football y Passion hanno ascoltato le numerose richieste e nelle ultime settimane hanno programmato l’inedito Campionato Invernale di Calcio a 8 che si svolgerà sempre presso lo storico campo in erba naturale. Un torneo a metà tra il calcio e il calcetto che fino ad oggi nella stagione fredda non è mai stato sperimentato e che dopo il successo di quest’estate potrebbe diventare un nuovo inizio in parallelo al calcio a 11.

Sono già aperte le iscrizioni: per maggiori info su modalità, tesseramenti e altro contattare i numeri 347-7806113 e 329-6362483.