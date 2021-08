Serricciolo, Ruffini fa il punto sul mercato

SERRICCIOLO- Sta prendendo forma il Serricciolo 2021/22, il solido sodalizio, da mezzo secolo sempre presente nei campionati dilettantistici della Lunigiana, si appresta ad iniziare una nuova stagione, quella del dopo covid. Il club gialloblu per voce del dinamico diesse Mirko Ruffini, al secondo mandato con i “Galletti”, espone la situazione attuale della squadra affidata a mister Chelotti, con un preciso elenco di tutte le conferme e delle operazioni entrata/uscita:

“Partiamo dalla data d’inizio preparazione che è fissata per il 30 agosto sul bel manto erboso dell’Arcinaso di Serricciolo (a presto avrà un nuovo look) che vedrà una rosa numerosa e rivisitata con l’innesto di pedine importanti come Nicolò Conedera, punta, ex Spezia, Massese, Canaletto ecc, Riccardo D’angelo centrocampista ex Spezia e Pontremolese, Nicolò Barabino, difensore centrale ex Spezia, Pavia, Viareggio, Mattia Bacchi, portiere, in prestito dal Canaletto, e Catalin Bahrin, un esterno destro che era al momento svincolato ma che ha impressionato per doti fisiche ed atletiche.

Questi si aggiungono ad una rosa già assemblata che ha visto le conferme di pezzi importanti come Angelotti, Piscopo, Martinelli, Lisi, Casciari, Vegnuti, Tonelli, Landi, Francini, oltre a giovani promettenti provenienti dal nostro serbatoio come Mazzone, Pangi, Malatesta, Bertolini etc. Non è ovviemente escluso capitan Nicola Tavoni che raggiungerà il gruppo a preparazione iniziata per problemi lavorativi. Per quanto riguarda le uscite, accaseranno altrove Raffo (che rientra alla San Marco), Bellotti, Jovanovitch, Gnoffo, Lombardi che ringraziamo per il periodo trascorso insieme.

Insomma, un gruppo messo a disposizione del confermatissimo mister Giorgio Chelotti che lascia ben sperare, che non si vuole porre dei limiti, alla ricerca di un gioco armonioso e di livello per la categoria. Con mister Chelotti, uno staff tecnico adeguatamente qualificato e composto dal suo vice Alessio Mazzoni, dal Preparatore Atletico Gianluca Piastri, dal Preparatore dei Portieri Maurizio Mencarelli e dal Massaggiatore Fabio Gerini, già tutti al lavoro nella programmazione delle tabelle tecniche ed atletiche.

A questi punti e sperando che l’inizio del campionato fissato per il 2 ottobre non nasconda le insidie del passato, mi piacerebbe menzionare il cuore pulsante dell’ A.S.D. Serricciolo, coloro i quali fanno sì che un piccolo centro riesca a portare avanti una realtà sportiva da oltre cinquant’anni, in un contesto difficile come quello attuale. Mi riferisco senza dubbio al Presidente Maurizio Battistini, al “Patron” Riccardo Macii, ai Segretari e “factotum” storici come Andrea Gili e Matteo Tedeschi (quest’ultimo anche D.S. della Juniores del confermato Mister Cristian Borghetti) oltre a tutte quelle figure essenziali e che sono parte integrante del “progetto” Serricciolo.

A proposito di “progetto”, stanno proseguendo i tavoli di concertazione con l’A.S.D. Aulla Sport 2019, che potrebbero portare a qualcosa di importante nell’immediato futuro”.