Il settore giovanile della Carrarese ritrova Maurizio Antonucci

CARRARA-Un gradito ritorno nello staff tecnico del settore giovanile della Carrarese. Si tratta di Maurizio Antonucci che quest’anno siederà sulla panchina degli Under 15 nazionali. Per Antonucci varie parentesi in azzurro a cominciare da calciatore a fine anni ottanta e successivamente da allenatore delle giovanili in diversi momenti a cominciare dalla panchina degli Under 17 nel 2014 quando ha sfiorato lo scudetto, conquistando il titolo di vicecampione d’Italia, battuto solo dal Prato nella storica finalissima di Montepulciano. Successivamenter nel 2016 ancora al timone degli Allievi azzurri per poi passare in prima squadra nel ruolo di vice allenatore di Silvio Baldini nella stagione 2017/18. Il responsabile del settore giovanile azzurro Mirco Lucetti sta lavorando ancora per completare il mosaico degli allenatori delle varie annate in vista dell’inizio delal nuova stagioe sportiva 2021/22. Dopo l’approdo di mister Andrea Danesi alla guida della Primavera è arrivata la riconferma di Davide Ratti sulla panchina degli Under 17 cosi’ come quella di Gabriele Galeotti che quest’anno guiderà gli Under 16 mentre Simona Bertoncini riconfeermata ai 2009 e Andreazzoli al 2010. Volto nuovo invece per la panchina delal categoria 2011 per la squale è stato scelto l’ex San Marco Avenza ed Atletico Carrara Igor Menichini. Ancora da completare lo staff riguardante le annate piu’ piccole ovvero il 2012 ed il 2013 pèer le quali sono previste coppie di tecnici uno dei quali sarà Corrado Grassi. I posti vacanti saranno colmati a breve termine.