Pistoiese ripescata. Per la Carrarese un derby toscano in piu’

Il giorno della sentenza è arrivato. Quella X che compare nel calendario del girone B di serie C che partirà il 29 agosto appartiene ora di diritto alla Pistoiese che festeggia il ripescaggio. Per gli azzurri di Di Natale quindi il “derby del Granducato” come tempo fa era chiamato quello con gli arancioni, è salvo. Bocciato il ricorso del Fano.

Questo il testo ufficiale da parte del Collegio di Garanzia del CONI

“Del giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2021, presentato, in data 6 agosto 2021, dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), nonché nei confronti dell’U.S. Pistoiese 1921 s.r.l., avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma della delibera del Presidente Federale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con la quale è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini dell’integrazione dei posti disponibili nell’organico del Campionato di Serie C 2021/2022, con esclusione dalla stessa dell’odierna ricorrente, nonché di qualsiasi atto, anche incognito, prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo alla statuizione medesima.

Respinge il ricorso.

Dichiara la parte ricorrente tenuta a rimborsare le spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori, per ciascuna delle altre parti costituite.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

Così deciso a Roma, in data 11 agosto 2021.

Il Presidente e Relatore

F.to Raffaele Squitieri”.